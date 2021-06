मरीजों की जान बचाने वालों को भी लील रहा कोरोना, दूसरी लहर में गई 624 डॉक्टरों की गई जान, देखें राज्यों की लिस्ट

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोविड-19 से देश में कई लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इस वायरस के आगे बेबस हो गई। स्वास्थ्य कर्मी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी इस महामारी से बच नहीं पाए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक देश में 624 डॉक्टरों की मौतें हुई हैं, इऩमें से 109 ड़क्टरों की मौत सिर्फ दिल्ली में ही हुई है।

