जाली कागजात से बैंक को 1.74 करोड़ की चपत, तीन निदेशकों पर एफआईआर

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक से एक करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।आईसीआईसीआई के पटना स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्तीय अपराध निवारण) आनंद कुमार के अनुसार अवनीश कुमार शर्मा, संजीव कुमार और डॉली कुमारी ने जालसाजी कर बैंक को 1.74 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अपर थानेदार पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गोबरसही कृष्णा नगर स्थित एमएस स्किलजा ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अवनीश कुमार शर्मा ने मिठनपुरा स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में 10 एफडी खाते खोले थे।