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जाली कागजात से बैंक को 1.74 करोड़ की चपत, तीन निदेशकों पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे आईसीआईसीआई बैंक को 1.74 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 10 एफडी खाते खोलकर बैंक गारंटी जारी कराई और बाद में फर्जी डिस्चार्ज पत्र जमा कर बंधक राशि वापस ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

जाली कागजात से बैंक को 1.74 करोड़ की चपत, तीन निदेशकों पर एफआईआर

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक से एक करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।आईसीआईसीआई के पटना स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्तीय अपराध निवारण) आनंद कुमार के अनुसार अवनीश कुमार शर्मा, संजीव कुमार और डॉली कुमारी ने जालसाजी कर बैंक को 1.74 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अपर थानेदार पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गोबरसही कृष्णा नगर स्थित एमएस स्किलजा ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अवनीश कुमार शर्मा ने मिठनपुरा स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में 10 एफडी खाते खोले थे।

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इसके आधार पर 14 दिसंबर 2022 से 21 मार्च 2023 के बीच एमएस लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में बिहार के विभिन्न पंचायती राज कार्यालयों के लिए एक करोड़ 74 लाख 81 हजार 387 रुपये की 10 बैंक गारंटी जारी कराई गई थी। इसके एवज में बैंक ने एफडी को बंधक रखा था। आरोप है कि बाद में अवनीश शर्मा ने लाभार्थियों के फर्जी डिस्चार्ज पत्र जमा कर बैंक गारंटी बंद करा ली और अपनी बंधक राशि वापस ले ली।

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