वर्ल्ड कप 2019: सेमीफाइनल में पहुंचीं टीम इंडिया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कही ये बात

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप में अपने अंतिम ग्रुप चरण के मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत पर बधाई दी। उन्होंने टीम को सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं भी दीं, जिसमें मैनचेस्टर में मंगलवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा।

उन्होंने ट्वीट किया, “टीम इंडिया को श्रीलंका पर शानदार जीत की बधाई। भारतीय टीम विश्वकप में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम बनकर उभरी है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। टीम इंडिया, सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं।” उनका यह बयान भारत द्वारा अपने अंतिम ग्रुप मैच में शनिवार को श्रीलंका को सात विकेट से हराने के बाद आया है। के.एल. राहुल और रोहित शर्मा के शानदार शतकों की मदद से भारत ने अपने अंतिम लीग चरण का शानदार समापन किया।

