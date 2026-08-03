अब केवीके प्रक्षेत्र पर हो रहे कृषि शोधों की सीधी हो सकेगी निगरानी

कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि शोधों की अब सीधे निगरानी की जाएगी। यहां पर डोम सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण में आसानी होगी। प्रत्येक कैमरे की कवरेज 90 मीटर होगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

बहराइच,संवाददाता। कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम पर होने वाले कृषि शोधों पर अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सीधे नजर रखेगा। यही नहीं शोध को लेकर हर दिन उठाए जा रहे हर कदम पर उसकी नजर रहेगी। इसके लिए कृषि अनुसंधान और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र बहराइच प्रथम अब हाईटेक हो जाएगा।

निजीकरण के लिए हाईटेक तकनीक आईसीएआर अटारी जोन कानपुर की पहल पर केवीके के प्रक्षेत्र पर डोम सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। केवीके प्रक्षेत्र लगभग 13 हेक्टेयर में फैला है। यहां धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान व प्रदर्शन किए जाते हैं। हर वर्ष 50 से अधिक प्रशिक्षण और 25 से अधिक किसान गोष्ठियां आयोजित होती हैं, जिनमें जनपद के 2000 से अधिक किसान भाग लेते हैं।निगरानी प्रणाली से केवीके प्रबंधन में आसानी होगी और संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा। आईसीएआर की इस पहल से बहराइच के किसान भी आधुनिक तकनीक से खेती के नए तरीके सीख सकेंगे। कैमरों के साथ कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। फुटेज को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। स्थापना का कार्य अगस्त के अंत तक शुरू होकर सितंबर में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

कैमरों की निगरानी क्षमता 90 मीटर तक हर कैमरे की कवरेज एरिया। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेत्र में 40 फीट ऊंचे जीआई पोल पर 10 मेगापिक्सल के तीन एचडी डोम सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे नाइट विजन सुविधा से युक्त होंगे, जिससे रात में भी 90 मीटर प्रक्षेत्र की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। कैमरे 360 डिग्री घूमकर पूरे क्षेत्र को कवर करेंगे। डॉ अरुण कुमार बताते हैं कि निगरानी प्रणाली लगने से प्रक्षेत्र पर आने वाले श्रमिकों, किसानों, प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही फसल उत्पादन के हर चरण पर नजर रखी जा सकेगी।