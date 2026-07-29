गुणवत्तायुक्त बीज से 75% तक बढ़ सकता है उत्पादन : डॉ पूनम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की डॉ. पूनम जसरोटिया ने कहा कि गुणवत्तायुक्त बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन 75% तक बढ़ सकता है। 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन में अच्छे बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बीएयू में 23वीं बीज परिषद की बैठक में कृषि सेवाओं के विकास और किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता पर चर्चा की गई।

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की सहायक महानिदेशक (पौधा संरक्षण एवं जैव सुरक्षा) डॉ पूनम जसरोटिया ने कहा कि आधुनिक कृषि प्रबंधन तकनीकों के साथ Qualitäts बीजों का उपयोग करने पर फसलों का उत्पादन 75% तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्नत बीजों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बुधवार को बीएयू में 23वीं बीज परिषद की बैठक में डॉ. पूनम ने कहा, 2025-26 में देश में 376 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1969 से अब तक देश में 3276 नई फसल किस्में जारी की जा चुकी हैं, जिनमें 187 बायोफोर्टीफाइड और 587 जलवायु अनुकूल (क्लाइमेट रेसिलियंट) किस्में शामिल हैं।

किसानों के लिए बीज उपलब्धता बीएयू के कुलपति डॉ. एस.सी. दुबे बोले, किसानों को समय पर जरूरत के अनुरूप गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना विवि की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों में बीजों की गुणवत्ता और उनकी क्षमता के प्रति विश्वास पैदा करने का आह्वान किया व राज्य बीज नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

राज्य में आदर्श ग्राम विकास समेति झारखंड के निदेशक विकास कुमार ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श ग्राम विकसित किया जाएगा, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि सेवा का उद्देश्य गरीब किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

बैठक में चर्चा स्वागत भाषण देते हुए निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) डॉ शंभुनाथ कर्माकर ने कहा कि बीज कृषि की आत्मा है और आधुनिक तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भी गुणवत्तायुक्त बीज का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025-26 में 5700 क्विंटल प्रजनक, आधार, प्रमाणित व सत्य प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया, जबकि 2026-27 के लिए 5265 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नवोन्मेषीAgricultural कार्यों को सम्मान बैठक के दौरान नवोन्मेषी कृषि कार्यों के लिए मेही लाल गोप (बोकारो), राजेश प्रसाद चौधरी (धनबाद), चंदन चौधरी (रांची) और विपिन कुमार को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, बीएयू के डीन, अनुसंधान निदेशक, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बैठक में राज्य में किसानों तक उन्नत एवं गुणवत्तायुक्त बीजों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने और नई बीज किस्मों के प्रसार की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।