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भुवनेश्वर का बत्तख अनुसंधान केंद्र फिर सीएआरआई के अधीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई) को बड़ी उपलब्धि मिली है। भुवनेश्वर का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र अब सीएआरआई के अंतर्गत आएगा, जिससे उत्तर भारत के किसानों को लाभ होगा। यह निर्णय छोटे किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से लाभान्वित करने में मदद करेगा।

भुवनेश्वर का बत्तख अनुसंधान केंद्र फिर सीएआरआई के अधीन

बरेली। इज्जतनगर स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई) के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को दोबारा सीएआरआई के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के प्रस्ताव को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की 266वीं बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह केंद्र पिछले करीब पांच वर्षों से हैदराबाद स्थित पोल्ट्री रिसर्च निदेशालय (डीपीआर) के अधीन संचालित हो रहा था। सीएआरआई के निदेशक डॉ. जगबीर सिंह त्यागी ने बताया कि भुवनेश्वर स्थित यह क्षेत्रीय केंद्र मूल रूप से सीएआरआई का ही हिस्सा था। यहां मुख्य रूप से बत्तखों पर अनुसंधान किया जाता है।

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अब इसे दोबारा इज्जतनगर से जोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के किसानों और पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। डॉ. त्यागी ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट और उप महानिदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्टा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से विशेष रूप से बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले छोटे किसानों को आधुनिक तकनीक और अनुसंधान का लाभ मिलेगा। साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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