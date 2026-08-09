Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को मिली जीएसटी लिटिगेशन की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी लिटिगेशन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सीए गोपाल सोनिका ने जीएसटी कानून में हो रहे नवीनतम न्यायिक विकास और महत्वपूर्ण केस लॉ के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अद्यतन जानकारी प्रदान करना था।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को मिली जीएसटी लिटिगेशन की जानकारी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) धनबाद शाखा की ओर से शनिवार को 360 जीएसटी लिटिगेशन एंड गेम चेंजिंग जीएसटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता एवं विशेषज्ञ के रूप में कोलकाता से आए सीए गोपाल सोनिका ने सदस्यों को जीएसटी लिटिगेशन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं सदस्यों को जीएसटी कानून में हो रहे नवीनतम न्यायिक विकास, जीएसटी लिटिगेशन, स्क्रूटिनी, नोटिस एवं अपील संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं तथा महत्वपूर्ण केस लॉ के संबंध में व्यावहारिक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करना था। धनबाद शाखा चेयरमैन सीए मुकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कानून निरंतर विकसित हो रहा है।

इसके साथ ही न्यायिक निर्णयों एवं विभागीय प्रक्रियाओं में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। आयोजन में सीए पंकज खरकिया सचिव, सीए वीरेंद्र शर्मा (सीआईसीएएसए चेयरमैन), सीए पंकज सिंह वाइस चेयरमैन, सीए निखिल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सीए एसएस जायसवाल सक्रिय रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।