चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को मिली जीएसटी लिटिगेशन की जानकारी
धनबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी लिटिगेशन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सीए गोपाल सोनिका ने जीएसटी कानून में हो रहे नवीनतम न्यायिक विकास और महत्वपूर्ण केस लॉ के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अद्यतन जानकारी प्रदान करना था।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) धनबाद शाखा की ओर से शनिवार को 360 जीएसटी लिटिगेशन एंड गेम चेंजिंग जीएसटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता एवं विशेषज्ञ के रूप में कोलकाता से आए सीए गोपाल सोनिका ने सदस्यों को जीएसटी लिटिगेशन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं सदस्यों को जीएसटी कानून में हो रहे नवीनतम न्यायिक विकास, जीएसटी लिटिगेशन, स्क्रूटिनी, नोटिस एवं अपील संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं तथा महत्वपूर्ण केस लॉ के संबंध में व्यावहारिक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करना था। धनबाद शाखा चेयरमैन सीए मुकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कानून निरंतर विकसित हो रहा है।
इसके साथ ही न्यायिक निर्णयों एवं विभागीय प्रक्रियाओं में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। आयोजन में सीए पंकज खरकिया सचिव, सीए वीरेंद्र शर्मा (सीआईसीएएसए चेयरमैन), सीए पंकज सिंह वाइस चेयरमैन, सीए निखिल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सीए एसएस जायसवाल सक्रिय रहे।
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