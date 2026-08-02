चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पीयर रिव्यूअर्स के नवीनतम प्रावधानों को जाना
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की प्रयागराज शाखा ने रविवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समकक्ष समीक्षा के नवीनतम प्रावधान, गुणवत्ता मानक और व्यावसायिक दायित्वों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन सीए सोनल अग्रवाल ने किया और अनेक सदस्यों ने भाग लिया।
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की प्रयागराज शाखा की ओर से रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में पीयर रिव्यूअर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समकक्ष समीक्षा (पीयर रिव्यू) से जुड़े नवीनतम प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों और व्यावसायिक दायित्वों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण के प्रथम तकनीकी सत्र में सीए आयुष जैन ने पीयर रिव्यू की प्रक्रिया, समीक्षा के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, प्रतिवेदन तैयार करने की विधि तथा गुणवत्ता प्रबंधन परिपक्वता मूल्यांकन प्रणाली (क्यूएमएम) के महत्व पर जानकारी दी। द्वितीय तकनीकी सत्र में सीए आरके गौर ने व्यावसायिक नैतिक मानकों के अनुपालन तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की।
कार्यक्रम का संचालन सीए सोनल अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष सीए शुभम अग्रवाल, उपाध्यक्ष अभिनय कोहली, सचिव शैंकी कसेरा, कोषाध्यक्ष अताउर रहमान, स्टूडेंट्स प्रयागराज एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन केसरवानी तथा पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ला सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।
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