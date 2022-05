प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए रिटायर्ड IAS तरुण कपूर, केंद्र में कई फेरबदल

पूर्व पेट्रोलियम सेक्रटरी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सोमवार को सरकार ने यह आदेश जारी किया है। कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं।

