आईएएस रिंकू सिंह बोले- भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण..इतनी हिम्मत कहां से आती
उरई, संवाददाता। आईएएस रिंकू सिंह राही लगातार सुर्खियों में बने हैं। भ्रष्टाचार के
उरई, संवाददाता। आईएएस रिंकू सिंह राही लगातार सुर्खियों में बने हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर उरई नगरपालिका में छापेमारी के बाद बुधवार देर रात एक्स पर लिखी गई आईएएस रिंकू सिंह राही की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में लिखा है कि भ्रष्टाचार को इतना अधिक खुलेआम संरक्षण? इतनी अधिक हिम्मत कहां से आती है? हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। पोस्ट लिख आईएएस रिंकू सिंह राही ने व्यवस्था की पोल खोलते हुए भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है。
भ्रष्टाचार की जांच
बता दें कि आईएएस रिंकू सिंह राही को उरई नगरपालिका में भ्रष्टाचार की जांच समिति से मंगलवार देर शाम को हटा दिया गया था। इसके बाद भी बुधवार को उन्होंने उरई नगरपालिका में छापा मारा। छापे के दौरान ईओ भाग निकले थे। जांच के बाद बुधवार रात उन्होंने अपने फेसबुक पेज के साथ एक्स पर व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। एक्स पर उन्होंने मुजफ्फनगर के छात्रवृत्ति घोटाले का जिक्र करते हुए लिखा कि वह वाला प्रकरण तो इसका हजारवां हिस्सा भी न था। इतनी हिम्मत वालों को देखकर जीवन के लिए भय तो लाजमी है। बहुत गहरा दलदल है... वह भी खूंखार जंतुओं से भरा, साफ दरिया होता तो तैर कर पार कर लेते। हालात देखकर तो एकदम स्पष्ट है कि यदि देशभक्ति का जज्बा है तो आईएएस बनना मतलब विश्व युद्ध के मैदान में फौजी बनना है। एक ऐसा फौजी, जिसे दूसरों के साथ ही अपने साथ वाले दुश्मन ही नहीं, बल्कि मजबूत स्थिति में हों। पिछले दिनों उन्होंने शासन को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए कहा, शायद कैडर बदलने का अनुरोध करके सही किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, गंदगी के लगातार बन रहे कीर्तिमान से हो रहे आश्चर्यों के धमाकों पर विश्वास करने की भी शायद कोई सीमा तो होगी।
नमामि गंगे का पत्र
15 दिन बाद मिला नमामि गंगे का पत्र, जांच करना अपेक्षित नहीं बताया
17 जुलाई को नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा जारी किए गए पत्र को लेकर मचा बवाल आज थम सा गया है। आईएएस रिंकू सिंह राही के फेसबुक पेज के माध्यम से बताया गया कि 15 दिन पुराना पत्र 30 जुलाई को रिसीव किया गया है। इसमें उनके स्थान पर एसडीएम राकेश कुमार सोनी को पदेन सदस्य बताकर समिति में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई। फेसबुक पेज पर कहा, एडीएम पर विश्वास किया जाता है कि यह आदेश उनके द्वारा जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त करके ही किया गया होगा।
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