आईएएस अफसर का किया गया स्वागत
पिंडरा के महगाव कोट में रविवार को आईएएस अफसर मिलन सिंह का स्वागत हुआ। वे दिल्ली में जीएसटी विभाग में एडिशनल कमिश्नर हैं। गाँववासियों ने गर्व से कहा कि मिलन गांव के पहले आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पहचान पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अमरनाथ सिंह के बेटे के रूप में भी है।
पिंडरा। आईएएस अफसर मिलन सिंह का रविवार को उनके पैतृक गांव महगाव कोट में लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गांव के प्रथम आईएएस अफसर पर उन्हें गर्व है। वह दिल्ली में जीएसटी विभाग में एडिशनल कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं। वह वॉलीबॉल के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी अमरनाथ सिंह के पुत्र हैं। उनके स्वागत के मौके पर रतन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
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