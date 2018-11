तेलंगानाः वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

तेलंगाना के यादाद्री-भुवनगिरी जिले में भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि प्रशिक्षु पायलट समय रहते सुरक्षित रूप से बाहर निकाल गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

वायु सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वायु सेना के हाकिमपेट हवाई अड्डे से उड़ान भरा, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान दोपहर करीब 11 बजकर 45 मिनट पर एक खुले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

A trainee aircraft which took off from Hakimpet Air Force station crashed in Bahupeta in Yadadri Bhuvanagiri district, Telangana. The pilot sustained injuries and has been shifted to hospital. pic.twitter.com/mVvi7ucgJE