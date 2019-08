भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई-30 क्रैश, बाल-बाल बचे पायलट

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई-30 असम के तेजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सुखोई-30 गुरुवार रात असम के तेजपुर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि यह विमान क्रैश तब हुआ जब यह रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। हादसे में पायलट बाल-बाल बच गए। इसमें सवार दोनों पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए।

IAF: Today evening a Su-30 aircraft on a routine training mission from Tezpur(Assam) crashed in the local flying area. Both pilots ejected safely from the aircraft and have been rescued. A Court of Inquiry will ascertain cause of the accident. pic.twitter.com/RV5BTlmBOb