भारतीय सीमा में घुसा PAK से आ रहा प्लेन, एयरफोर्स ने जयपुर में उतरने पर मजबूर किया

वायुसेना ने भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान से जार्जिया के एक एएन - 12 विमान के प्रवेश करने पर उसे पकड़ लिया और उसे जयपुर हवाईअड्डा पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक भारी मालवाहक प्लेन एंतोनोव एएन-12 को भारत की सीमा में आने के बाद भारतीय वायु सेना ने उसे जयपुर हवाईअड्डे पर उतरने को विवश किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह विमान अपना रास्ता भटक गया था। उन्होंने बताया कि वायुसेना के वायु रक्षा विमान ने उसे जयपुर हवाईअड्डा पर उतरने के लिए मजबूर किया।

Government sources to ANI: Indian Air Force fighter jets force an Antonov AN-12 heavy cargo plane coming from Pakistani Air space to land at Jaipur airport. Questioning of pilots on. More details awaited. pic.twitter.com/YSZZPF9u1D