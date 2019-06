चमकी बुखार पर BJP सांसद ने कहा, 'हमें 4G पर करना चाहिए काम'

बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वालों का सिलसिला जारी है। अभी तक राज्य में कुल 138 बच्चों की मौत चमकी बुखार की वजह से हो चुकी है। अब इस मामले में मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद का बयान आया है। उन्होंने 4जी पर काम करने को कहा है।

Muzaffarpur MP Ajay Nishad: It is to be seen how the number of deaths be brought down to zero. I believe that we should concentrate and work on 4G - Gaon, Garmi, Gareebi, Gandgi (village, heat, poverty, uncleanliness). This disease (AES) is somewhere connected to these factors. pic.twitter.com/VfbC4cPNPI