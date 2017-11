केरल लव जिहाद: हदिया बोली- मैं आजाद नहीं, पति से मिलना चाहती हूं

केरल के धर्म परिवर्तन करके अखिला से हदिया बनी युवती ने आज कहा है कि उसने अपनी आजादी के लिए कोर्ट से कहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हदिया को उसके अभिभावकों के संरक्षण से मुक्त करते हुए उसे कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया था। हालांकि हदिया ने अनुरोध किया था कि उसे उसके पति शफीन जहां के साथ जाने दिया जाए। हदिया का कहना है कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं और वास्तव में अभी आजाद नहीं हूं।

I am demanding basic rights that every Indian citizen has. It has nothing to do with politics or caste. All I want is to talk to people I like: Hadiya