उपेंद्र कुशवाहा बोले, मैं NDA में हूं लेकिन बाहर धकेला जा रहा है

रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने कहा कि मैं एनडीए (NDA) में हूं, लेकिन बाहर धकेला जा रहा है। यह किसी भी पार्टी का अपमान होगा। मैंने अमित शाह से दो बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वह व्यस्त थे, आखिरी विकल्प प्रधानमंत्री से मिलना है। अगर हम मिलते हैं तो देखते हैं कि क्या पारदर्शी है। तब मेरी पार्टी 4 और 5 दिसंबर को बैठक आयोजित कर फैसला करेगी कि क्या करना है।

I am in NDA, but being pushed back, this would be an insult to any party.I tried to meet Amit Shah twice but he was busy, last option is to meet PM. Let us see what transpires if I get to meet. Then my party will convene on Dec 4&5 and decide what to do: Upendra Kushwaha, RLSP pic.twitter.com/Z5qImVIGE7