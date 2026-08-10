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कंपनी में कार्यरत लेडी गार्ड से गैंगरेप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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कंपनी में कार्यरत लेडी गार्ड से गैंगरेप

कंपनी में कार्यरत लेडी गार्ड से गैंगरेप

सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत लेडी गार्ड ने कंपनी के ही एचआर और सुपरवाइजर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी क्राइम को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।​सिकंदराबाद क्षेत्र निवासी पीड़िता युवती ने एसपी क्राइम को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह जोखाबाद स्थित एक कंपनी में लेडीज गार्ड के पद पर काम करती है। आरोप है कि कंपनी का एचआर और सुपरवाइजर पिछले दो महीनों से उसे नौकरी से निकालने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। ​पीड़िता का आरोप है कि बीते 6 जुलाई को सुबह आरोपियों ने नौकरी का भय दिखाकर उसे कंपनी के गेट नंबर 2 के पास झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद 4 अगस्त की शाम को एचआर ने उसे एक होटल में आने के लिए दबाव बनाया और न आने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। ​इस प्रताड़ना और डर से परेशान होकर महिला 4 अगस्त से छुट्टी लेकर घर चली गई और उसकी नौकरी भी छूट गई। पीड़िता ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मेडिकल परीक्षण कराने तथा थाना कोतवाली सिकंदराबाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देने की गुहार लगाई है। एसपी क्राइम ने मामले में जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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