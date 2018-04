ट्रैफिक पुलिसवाले ने बेघर बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खिलाया खाना, हो रही तारीफ

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। जिसमें हैदराबाद के एक ट्रैफिक पुलिसवाला एक बेघर बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खाना खिलाता नजर आ रहा है। इस फोटो के वायरल होने के बाद देशभर में इस पुलिसवाले की दरियादिली की तारीफ की जा रही है।

आप को बता दें कि कुकटपल्ली यातायात पुलिस स्टेशन के होमगार्ड बी. गोपाल ने जेएनटीयू के निकट एक वृद्धा को अपने हाथों से खाना खिलाया था जिसके बाद इस घटना का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना की डीजीपी हर्षा भार्गवी ने उस बेसहारा वृद्धा को खाना खिलानेवाले होमगार्ड बी. गोपाल की सराहना की।

This gesture of Kukatpally traffic PS Home Guard B.Gopal (1275) towards a homeless woman by feeding her at JNTU shakes the heart @cpcybd @cyberabadpolice @TelanganaDGP @TelanganaCMO pic.twitter.com/tL7VO7Vt5J