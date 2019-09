VIDEO: एक पुलिसवाला ऐसा भी, 'लाचार' बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर पानी से निकाला

हैदराबाद में एक ट्रैफिक पुलिस की न सिर्फ बहादुरी की तस्वीर सामने आई है, बल्कि मानवता का भी परिचय दिया है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने शनिवार को हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया था। इस बीच एक शख्स जिसके पैर में प्लास्टर लगा था, वह चलने में असमर्थ था। ट्रैफिक पुलसि वाले ने उस व्यक्ति को सहारा दिया और जलजमाव के बीच उसे अपने कंधे पर उठाकर पानी से भरी सड़क पार कराई।

हैदराबाद के पुलिस जवान का एक वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग ट्रैफिक पुलिस जवान की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया।

#WATCH Hyderabad: A traffic police inspector, A Nagamallu carried a man who had a plastered foot, on his back across a waterlogged road in LB Nagar, yesterday. #Telangana pic.twitter.com/xYDw5sCPi4