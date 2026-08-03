मजदूर की ट्रेन से गिरकर हुई मौत
हैदराबाद से मजदूरी कर लौट रहे 25 वर्षीय सोचित कुमार की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वह शनिवार को दानापुर-सहरसा ट्रेन में अपने घर लौट रहा था। शौचालय जाने के दौरान गिरने के बाद उसकी लाश मिली। सोचित के पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जिससे गांव में शोक का माहौल है।
सलखुआ, एक संवाददाता। हैदराबाद से मजदूरी कर घर लौट रहे एक युवक की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सलखुआ थाना क्षेत्र के गौरदह पंचायत के गोरियारी गांव निवासी स्वर्गीय फोदार यादव के 25 वर्षीय पुत्र सोचित कुमार के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार वह चार माह पहले मजदूरी के लिए हैदराबाद गया था और शनिवार को एक साथी के साथ दानापुर-सहरसा ट्रेन से घर लौट रहा था। सोनपुर जंक्शन से ट्रेन खुलने के बाद वह शौचालय जाने के लिए सीट से उठा, लेकिन कुछ देर बाद चलती ट्रेन से गिर गया। सूचना पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने ट्रैक से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेजा।
रविवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, चार वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार और तीन वर्षीय पुत्री को छोड़ गया। वह परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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