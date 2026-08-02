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ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय नालंदा की वैश्विक पहचान को देगा नई ऊंचाई : अपर सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की अपर सचिव मुग्धा सिन्हा ने ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नालंदा की ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान देगी। पर्यटकों, शोधार्थियों और बौद्ध अनुयायियों के लिए यह विश्वस्तरीय केंद्र बनेगा।

ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय नालंदा की वैश्विक पहचान को देगा नई ऊंचाई : अपर सचिव

ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय नालंदा की वैश्विक पहचान को देगा नई ऊंचाई : अपर सचिव पर्यटन मंत्रालय की अपर सचिव ने किया ह्वेनसांग मेमोरियल परिसर का किया भ्रमण नव नालंदा महाविहार की ज्ञान परंपरा और बौद्ध विरासत की सराहना पर्यटन, शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा फोटो : नालंदा पर्यटन : नालंदा ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय के भ्रमण पर आयी पर्यटन मंत्रालय की अपर सचिव मुग्धा सिन्हा व अन्य। नालंदा, निज संवाददाता।

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वैश्विक पहचान

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय किस स्थान पर है?
ह्वेनसांग अवशेष संग्रहालय नव नालंदा महाविहार में स्थित है।
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