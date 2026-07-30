गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
देवरिया में नौ वर्ष पूर्व गर्भवती पत्नी बबीता देवी की हत्या के मामले में पति श्याम कुमार को दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 11 दिसंबर 2017 को हुई, जब श्याम कुमार ने दहेज के लिए उसकी हत्या की।
देवरिया, विधि संवाददाता। नौ वर्ष पूर्व खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम पवनार निवासी श्याम कुमार को गर्भवती पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश हरीराम की अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी ने बताया कि भटनी थाना क्षेत्र के रामपुर खोरीबारी निवासी रीता देवी पत्नी छवि प्रसाद ने अपनी पुत्री बबीता की शादी 31 जून 2017 को खुखुंदू थाना क्षेत्र के पवनार निवासी श्याम कुमार पुत्र शुभ नारायण से किया था, लेकिन दहेज के लिए श्याम कुमार अपने पिता शुभ नारायण के साथ बबीता देवी की 11 दिसंबर 2017 को गला दबाकर हत्या कर दी।
जानकारी होने पर जब रीता देवी के परिवार के लोग श्याम कुमार के घर पहुंचे तो बबीता देवी का शव दरवाजे पर पड़ा था। रीता देवी की सूचना पर उसी दिन थाना खुखुंदू में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत में सुनवाई के दौरान रीता देवी व उसके परिवार के लोग गवाही देने से मुकर गए, लेकिन अदालत ने डॉक्टर कार्तिक पांडेय के बयान के आधार पर पाया कि मृतिका बबीता की हत्या गला दबाकर उस समय कर दी गई जब उसके पेट में करीब साढ़े चार माह का गर्भ पल रहा था। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटें कैसे आई? बचाव पक्ष इसका जवाब नहीं दे सका, ऐसे में उसे गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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