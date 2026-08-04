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दहेज में दो लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, बेटी सहित घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में एक युवक ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी और बेटी को मायके छोड़कर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति महबूब आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला परिवार परामर्श केंद्र में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन पति वहां नहीं आया।

दहेज में दो लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, बेटी सहित घर से निकाला

बहराइच, संवाददाता। बहराइच में एक युवक ने बाइक व दो लाख की नगदी दहेज में न मिलने पर पत्नी व बेटी को उसके मायके में छोड़ तीन तलाक दे दिया। थाने में शिकायत पर परिवार परामर्श केंद्र मामला स्थानांतरण होने पर युवक वहां नही आया। पीड़िता की तहरीर पर पति सहित नौ को नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है। मटेरा थाने के झाला के मजरे जुलाहनपुरवा निवासी मुस्ताक की बेटी कलीमुनजहां की शादी रिसिया थाने के बलभद्रपुर के इमामगंज निवासी महबूब आलम पुत्र उस्मान गनी ऊर्फ सुकई के साथ 16 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नही थे।

उन्होंने दो लाख नगदी व बाइक की मांग की। दहेज न मिलने पर कलीमुनजहां को पति व ससुरालीजन मारपीट कर उत्पीड़न कर रहे थे। एक बेटी का भी जन्म हुआ। कुछ समय पूर्व पति महबूब आलम अपनी पत्नी व बेटी को मायके लाया और तीन तलाक कह चला गया। पीड़िता ने जिला महिला थाना व मटेरा थाने में शिकायत की। मामले को परिवार परामर्श केंद्र स्थानांतरण कर दिए जाने पर एक भी तारिख पर महबूब आलम उपस्थित नही हुआ। नतीजतन पीड़िता ने मटेरा थाने में रविवार को पति सहित नौ को नामजद कर तहरीर दी। थानाध्यक्ष हरिकेश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है।

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