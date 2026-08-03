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दहेज के लिए निकाह के तीन माह बाद ही दे दिया तीन तलाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला ने पीड़िता बनकर पुलिस को बताया कि उसके पति ने शादी के तीन महीने बाद दहेज के लिए तीन तलाक दे दिया। पति द्वारा किए गए मारपीट के कारण उसका गर्भपात भी हुआ। शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुराल के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दहेज के लिए निकाह के तीन माह बाद ही दे दिया तीन तलाक

मझोला थाना क्षेत्र में निकाह के तीन माह बाद ही पति ने दहेज के लिए विवाहिता को तीन तलाक दे दिया। देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। पति की पिटाई से पीड़िता का गर्भपात हो गया। शिकायत पर पुलिस ने पति समेत चार ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना मझोला के टीपीनगर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह बीते 25 अप्रैल 2026 को जयंतीपुर चौकी क्षेत्र निवासी युवक से हुआ था। आरोप लगाया कि निकाह के एक सप्ताह बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर ताने मारने लगे। पति भी आए दिन मारपीट कर धमकी देता कि तुझे मैं तीन तलाक दूंगा।

पीड़िता के अनुसार वह दो माह की गर्भवती है। इसके बाजवूद देवर ने कई बार उसेक साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। शिकायत पति से की तो उसने उल्टा पीड़िता के साथ मारपीट की और उसके पेट पर लात मारी। 30 जुलाई को पीड़िता की हालत बिगड़ी तो पति और सास इलाज कराने की बात कहकर एक डॉक्टर के यहां ले गए और वहां से रिपोर्ट कराने के बहाने गर्भपात कराने के लिए कहीं और लेकर जाने लगे। जिसके बाद पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर मायके पहुंची। मायके वालों ने उसका अल्ट्रासाउंड व इलाज कराया। 31 जुलाई को पति उसे मायके के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और तीन तलाक दे दिया। इस संबंध में एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर पर पीड़िता के पति, देवर, सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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