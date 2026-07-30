दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा श्रीनगर थाना क्षेत्र के उफरैल पश्चिम खोखा निवासी मो. इसराफिल के 28 वर्षीय पुत्र मो. अख्तर को सुनाई गई। यह मामला श्रीनगर थाना कांड संख्या 68/24 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार मृतका सुन्नुतुन निशा के भाई जोगबनी थाना क्षेत्र के औसारी गांव निवासी मो. रहमतुल्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन का निकाह 24 फरवरी 2024 को मो. अख्तर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी तथा उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर सुन्नुतुन निशा को प्रताड़ित करते थे। प्राथमिकी में कहा गया कि 24 अगस्त 2024 को उन्होंने अपनी बहन से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद जब वह अगले दिन बहन के ससुराल पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी पति ने गले में रस्सी बांधकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले का ट्रायल चला। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी मो. अख्तर को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।