पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पति को सजा
लखीमपुर के एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में पति को दोषी ठहराया। सात वर्ष की कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शांति देवी ने दहेज प्रताड़ना से तंग होकर 2007 में आत्महत्या की थी।
लखीमपुर। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के मूड़ी गांव की रहने वाली अनारकली ने अपनी पुत्री शांति देवी का विवाह वर्ष 2003 में गांव के ही नागेश्वर के साथ किया था। शांति देवी का पति नागेश्वर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। प्रताड़ना से तंग होकर शांति देवी ने 23 जून 2007 की रात जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया।
शान्ति देवी की मां अनारकली ने अदालत के माध्यम से नागेश्वर और अन्य ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद केवल पति नागेश्वर के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन ने अदालत में मामले को साबित करने के लिए वादिनी समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।
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