पत्नी को पलंग से बांधकर बेरहमी से पीटा, मायके में मौत की झूठी खबर भेजी
चरवा थाने के उदाथू गांव में एक पति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर डंडे से पीटा। बाद में उसने उसकी मौत की झूठी सूचना मायके वालों को दी। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मामला जांच में है।
चरवा थाने के उदाथू गांव में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी को पलंग से बांधकर कथित रूप से डंडे से पीट दिया। आरोप है कि उसने महिला के मायके वालों को फोन कर उसकी मौत की झूठी सूचना भी दे दी। घायल महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदाथू गांव में रविवार रात घरेलू विवाद के दौरान पति की हैवानियत सामने आई। उदाथू गांव निवासी राजभारती पत्नी राजेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात उसके पति ने खेत में सोने के लिए पलंग ले चलने को कहा। जब उसने जाने से इनकार किया तो पति गाली देने लगा।
आरोप है कि इसके बाद उसने महिला को पलंग पर लिटाकर बांध दिया और डंडे से जमकर पीटा। इससे महिला को कई जगह चोटें आईं। महिला का आरोप है कि मारपीट के बाद पति ने उसके मायके में फोन कर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत होने की झूठी सूचना दे दी। इससे मायके पक्ष में अफरा-तफरी मच गई। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। घायल महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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