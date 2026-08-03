Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी को पलंग से बांधकर बेरहमी से पीटा, मायके में मौत की झूठी खबर भेजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

चरवा थाने के उदाथू गांव में एक पति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर डंडे से पीटा। बाद में उसने उसकी मौत की झूठी सूचना मायके वालों को दी। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मामला जांच में है।

पत्नी को पलंग से बांधकर बेरहमी से पीटा, मायके में मौत की झूठी खबर भेजी

चरवा थाने के उदाथू गांव में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी को पलंग से बांधकर कथित रूप से डंडे से पीट दिया। आरोप है कि उसने महिला के मायके वालों को फोन कर उसकी मौत की झूठी सूचना भी दे दी। घायल महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदाथू गांव में रविवार रात घरेलू विवाद के दौरान पति की हैवानियत सामने आई। उदाथू गांव निवासी राजभारती पत्नी राजेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात उसके पति ने खेत में सोने के लिए पलंग ले चलने को कहा। जब उसने जाने से इनकार किया तो पति गाली देने लगा।

आरोप है कि इसके बाद उसने महिला को पलंग पर लिटाकर बांध दिया और डंडे से जमकर पीटा। इससे महिला को कई जगह चोटें आईं। महिला का आरोप है कि मारपीट के बाद पति ने उसके मायके में फोन कर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत होने की झूठी सूचना दे दी। इससे मायके पक्ष में अफरा-तफरी मच गई। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। घायल महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।