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मायके में पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ चाकू से माकर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर के दुर्गजोत में एक युवक ने विदाई के दौरान कहासुनी के बाद अपनी पत्नी तबीरुन्निशा पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर वह बेहोश हो गई। महिला का इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

मायके में पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ चाकू से माकर किया घायल

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा थाना क्षेत्र के दुर्गजोत के बंजारा टोला में सोमवार को ससुराल में विदाई कराने आए युवक ने कहासुनी के बाद पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। तीन बार प्रहार किए जाने से पत्नी की हालत गंभीर होने से मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना से सनसनी फैल गई। घायल महिला का मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है, वहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देर शाम पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया।बखिरा क्षेत्र के दुर्गजोत के बंजारा टोला की रहने वाली 28 वर्षीय तबीरुन्निशा पुत्री सुल्तान की शादी 10 वर्ष पूर्व अमन उर्फ मुजीब पुत्र स्वर्गीय खानू निवासी मितौली थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी के साथ हुई थी।

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दुर्गजोत निवासी सैरून्निशा पत्नी जवाहिर का आरोप है कि उसकी भतीजी तबीरुन्निशा पुत्री सुल्तान को विदा कराने के लिए उसका पति अमन उर्फ मुजीब दुर्गजोत के बंजारा टोला आया था। विदाई की बात को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हुई तो उसका पति अमन उर्फ मुजीब गाली गलौज करने लगा। आरोप है कि मना करने पर जान से मारने की नीयत से गले पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से जानलेवा हमला करने की वजह से तबीरुन्निशा को गंभीर चोटें आई और वह मौके पर बेहोश हो गई। घटना से सनसनी फैल गई। आनन-फानन में परिजन घायल महिला को सीएचसी मेंहदावल ले गए, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से भी घायल तबीरुन्निशा को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। चर्चा है कि आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ शुरु कर दी है। जबकि एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सैरून्निशा की तहरीर पर आरोपी पति अमन उर्फ मुजीब के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया।

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