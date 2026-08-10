महिला को आत्महत्या को उकसाने में पति गिरफ्तार
अलीगढ़ के बसंत विहार में एक महिला काजल (28) ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उसके पति अर्जुन ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया और नशे में बहस हुई। काजल ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार किया।
अलीगढ़। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के बसंत विहार में महिला को आत्महत्या के उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जिला हापुड़ के सेनापुरी निवासी काजल (28) की शादी 10 साल पहले बसंत विहार निवासी अर्जुन के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार अक्सर दंपति के बीच छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। पांच अगस्त की रात अर्जुन नशे की हालत में घर पर पहुंच गया। वहां दंपति के बीच फिर से विवाद हो गया। तभी काजल ने घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
आरोप है कि अर्जुन शादी के बाद से ही दहेज की मांग करता था। वह नशे का आदी था। आए दिन मारपीट करता था। इसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। भाई की ओर से पति, देवर और सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी पति अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
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