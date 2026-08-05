जहर पिलाकर हत्या का आरोप, केस दर्ज

बस्ती। मायके आई विवाहिता को जहर देकर मार डालने के आरोप में रुधौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर विवाहिता अपने मायके चली आई थी। दो दिन पहले पत्नी से मिलने के लिए पति उसके मायके आया और यहां पर उसे जहर पिलाकर भाग गया। इसकी जानकारी होने पर परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मृतका की मां की तहरीर पर रुधौली पुलिस ने पति समेत अन्य अन्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। रुधौली थानाक्षेत्र के तेलौरा निवासी किसलावती पत्नी कन्हैयालाल ने तहरीर देकर बताया है कि उनकी बेटी अर्चना (25) की शादी गत 13 मई को शिवम उर्फ रामवृक्ष पुत्र रामकरन निवासी सोनौरा थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर के साथ हुई थी। आरोप है कि शिवम व उसके घरवालों ने दहेज मे मोटर व तीन लाख रुपये की मांग की। डिमांड पूरी न होने पर बेटी अर्चना के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया गया। उनकी बेटी जान बचाकर एक माह पूर्व अपने मायके तिलौरा चली आई। गत दो अगस्त को दिन में करीब 11 बजे उनका दामाद शिवम घर आया। आरोप है कि उसने बेटी को जहर पिला दिया और भाग गया। जब उनका बेटा सौरव यादव आया तो अर्चना ने बताया कि तेरे जीजा जहर पिलाकर भाग गये हैं। इसके बाद उसे इलाज के लिए सीएचसी रुधौली लाया गया, जहां से जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही बेटी की मौत हो गई। एसएचओ संजय कुमार दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति शिवम उर्फ रामवृक्ष और उसके परिवार वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।