विवाहिता के हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल
नवाबगंज। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने वाले उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश
नवाबगंज। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने वाले उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के मोहम्मद यामीन ने पांच वर्ष पहले अपनी बेटी शबाना का निकाह टांडा सादात गांव के सैय्याद के साथ किया था। आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल वाले उससे दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वह उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।इसके चलते शुक्रवार की रात ससुरालवालों ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी।
इस मामले में पीड़िता ने पहले ही पति सैय्याद, देवर नईम, फईम और नदीम, ससुर अब्दुल हसन, सास रईस बानो, ननद गुलिस्ता और शबनम, चचिया सास नसरीन तथा बरखन गांव निवासी इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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