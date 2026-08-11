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छत से धकेली गई महिला की मौत, पति पर हत्या की धारा बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक महिला की छत से धकेलने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने पति रविन्द्र कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। घटना एक अगस्त 2026 को हुई जब रविन्द्र ने जान से मारने की मंशा से पत्नी को धक्का दिया था।

छत से धकेली गई महिला की मौत, पति पर हत्या की धारा बढ़ी

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। चिलुआताल थाना क्षेत्र में छत से धकेले जाने के बाद गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए महिला के पति रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, एक अगस्त 2026 को आरोपित रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया, थाना चिलुआताल ने महिला को जान से मारने की नीयत से छत से धक्का दे दिया था। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही थी। महिला का इलाज चल रहा था।

10 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमे में धारा की बढ़ोतरी कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित पति रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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