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दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में पति गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बेंगाबाद में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में पति भीम दास को गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी गौरी देवी ने 21 साल की शादी के बाद 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग का आरोप लगाया। 1 अगस्त को उसने शराब के नशे में गौरी को गंभीर चोटें पहुंचाई और जान से मारने की धमकी दी।

दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में पति गिरफ्तार

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप में बेंगाबाद पुलिस ने पति भीम दास को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। छोटकी खरगडीहा स्थित हरिनवाटांड़ निवासी भीम दास के खिलाफ उसकी पत्नी गौरी देवी ने बेंगाबाद थाना में केस दर्ज कराया था। थाना कांड संख्या 135/26 के अनुसंधानकर्ता एसआई रणधीर सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 21 साल बाद भी पति दहेज में 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग कर मारपीट करता था। 1 अगस्त की रात शराब के नशे में उसने मारपीट कर पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की धमकी दी और बच्चों सहित घर से निकाल दिया।

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इस दौरान पीड़िता की आंख और शरीर में गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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