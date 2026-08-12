पत्नी को चाकू माकर घायल करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार
संतकबीरनगर के बखिरा में एक पति ने पत्नी तबीरुन्निशा पर चाकू से हमला किया। जब विदाई के दौरान दोनों में बहस हुई, तो पति ने जान से मारने की नीयत से वार किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पति अमन उर्फ मुजीब को गिरफ्तार कर लिया है।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा पुलिस ने मंगलवार को बखिरा से नंदौर जाने वाले मार्ग से पत्नी को चाकू मार कर घायल करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया।एसओ उमाशंकर तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के दुर्गजोत के बंजारा टोला की रहने वाली 28 वर्षीय तबीरुन्निशा पुत्री सुल्तान की शादी 10 वर्ष पूर्व अमन उर्फ मुजीब पुत्र स्वर्गीय खानू निवासी मितौली थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी के साथ हुई थी। तबीरुन्निशा को विदा कराने के लिए उसका पति अमन उर्फ मुजीब दुर्गजोत के बंजारा टोला आया था। विदाई की बात को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हुई तो उसका पति अमन उर्फ मुजीब गाली गलौज करने लगा।
आरोप है कि मना करने पर जान से मारने की नीयत से गले पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से जानलेवा हमला करने की वजह से तबीरुन्निशा को गंभीर चोटें आई और वह मौके पर बेहोश हो गई। परिजन घायल महिला को सीएचसी मेंहदावल ले गए, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से भी घायल तबीरुन्निशा को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। पीड़ित बुआ सैरुन्निशा की तहरीर पर आरोपी पति अमन उर्फ मुजीब के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को सूचना पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया।
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