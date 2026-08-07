दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की सजा
बदायूं में, न्यायाधीश ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या के मामले में पति हंसराज और सास मनी देवी को दोषी पाया। पति को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया। सास को 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं महिलाओ से संबंधित अपराध की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति व सास दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में मृतिका की सास को सात साल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया।
मुकदमे का विवरण
अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा मुन्नालाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम गुधनी थाना अलापुर 18 नवंबर 2019 को लिखित तहरीर एसएसपी को दी। जिसमें बताया, उसने दो वर्ष अपनी बेटी सनातो देवी की शादी हंसराज पुत्र हरिश्चंद्र निवासी ग्राम बरौरा थाना कादरचौक के साथ की थी। शादी में लगभग डेढ़ लाख रुपए नगद और जेवर, कपड़ा, फर्नीचर, बाइक और और घरेलू सामान दिया था। शादी में लगभग चार लाख रुपए का सामना दिया था। उसकी पुत्री के पति हंसराज, ससुर हरिश्चंद्र, सास मनी देवी, जेठ राजवीर और भीकम इससे खुश नहीं थे। शादी के एक साल बाद बुलेट की मांग करने लगे। जिस पर उसकी बेटी से ससुरालियों ने कहा बिना बुलट लिये ससुराल वापस आई तो जान से मार देंगे। नौ नवंबर 2019 को सुबह सात बजेओमकार पुत्र दुलार निवासी कुढा शाहपुर थाना कादरचौक ने उसे सूचना दी कि उसकी पुत्री को उसके पति, ससुर, सास, जेठ व और ददिया सास ने उसकी बैटी की हत्या कर दी। उसकी पुत्री की लाश अधजली खेत में ही गाढ़कर कहीं चले गए।
मुकदमे की प्रक्रिया
थाने में एसएसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। जिसके बाद न्यायालय में सनातो देवी के पति हंसराज पुत्र हरिश्चंद्र, सास मुन्नी देवी पत्नी हरिश्चंद्र पर दहेज उत्पीड़न व हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया।
न्यायालय का निर्णय
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त सनातो देवी की दहेज हत्या में पति व सास को दोषी मानते हुये सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
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