महिला के फोटो एडिट कर फेसबुक पर किए पोस्ट
दहेज उत्पीड़न के बाद एक पति और उसके भाई ने गांव निवासी एक महिला को सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। आरोप है कि पति ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीरें साझा कीं और अश्लील बातें कीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दहेज उत्पीड़न के बाद पति का मन नहीं भरा तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर गांव निवासी एक पीड़ित महिला को सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ससुराल से निकाली गई पीड़िता के फोटो व्हाट्सएप से चुराकर और पुराने फोटो को एडिट कर फर्जी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दिए।विरोध करने पर आरोपी पति ने पीड़िता को फोन पर अश्लील बातें करते हुए जान से मारने और अपहरण की धमकी दी है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति समेत दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम सादिकपुर निवासी निशा ने बताया कि उसकी शादी 25 नवंबर 2016 को मेरठ जिले के थाना पल्लवपुरम (फेस-2) के ग्राम सोफीपुर निवासी छोटू उर्फ अर्जुन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। वर्ष 2019 में आरोपियों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। माता-पिता का साया सिर से उठ चुका होने के कारण पीड़िता तब से अपने भाई के पास रह रही है.
सोशल मीडिया पर बदनामी
पीड़िता का आरोप है कि उसके पति छोटू उर्फ अर्जुन और जेठ और देवर राजू उर्फ राज ने सोशल मीडिया पर दो फर्जी फेसबुक आईडी बनाई हैं। इन आईडी के जरिए पीड़िता के व्हाट्सएप और पुराने फोटो को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर समाज में बदनाम करने की नीयत से लगातार पोस्ट किया जा रहा है। हापुड़ कचहरी में तारीख पर आए आरोपियों से जब पीड़िता ने आईडी बंद करने को कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 18 जुलाई 2026 की शाम आरोपी पति ने पीड़िता के मोबाइल पर कॉल कर अश्लील बातें कीं और गंदी-गंदी गालियां दीं। मना करने पर आरोपी ने कहा कि तुझे सोशल मीडिया पर ऐसा बदनाम करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इसके अगले दिन दोपहर में आरोपी ने दोबारा फोन कर पीड़िता का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द चौधरी ने बताया की आरोपियों के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है जल्द उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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