महिला के फोटो एडिट कर फेसबुक पर किए पोस्ट

दहेज उत्पीड़न के बाद पति का मन नहीं भरा तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर गांव निवासी एक पीड़ित महिला को सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ससुराल से निकाली गई पीड़िता के फोटो व्हाट्सएप से चुराकर और पुराने फोटो को एडिट कर फर्जी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दिए।विरोध करने पर आरोपी पति ने पीड़िता को फोन पर अश्लील बातें करते हुए जान से मारने और अपहरण की धमकी दी है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति समेत दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम सादिकपुर निवासी निशा ने बताया कि उसकी शादी 25 नवंबर 2016 को मेरठ जिले के थाना पल्लवपुरम (फेस-2) के ग्राम सोफीपुर निवासी छोटू उर्फ अर्जुन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। वर्ष 2019 में आरोपियों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। माता-पिता का साया सिर से उठ चुका होने के कारण पीड़िता तब से अपने भाई के पास रह रही है.