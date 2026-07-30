एचयूआरएल ने बीआरडी को दी आधुनिक फेको मशीन, महिलाओं की हुई गोद भराई
गोरखपुर में हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) ने सीएसआर परियोजना 'सेहत साथी-नई दृष्टि' के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फेको मशीन का लोकार्पण किया। यह मशीन मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा को सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। कार्यक्रम में 20 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई और पोषण किट भी वितरित किए गए।
गोरखपुर। हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) ने सीएसआर परियोजना सेहत साथी-नई दृष्टि एवं स्वस्थ मातृत्व के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अत्याधुनिक फेको मशीन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एचयूआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. सिबा प्रसाद मोहंती रहे। एचएलएफपीपीटी के सहयोग से लगभग 70.31 लाख रुपये की लागत से स्थापित यह फेको मशीन मोतियाबिंद एवं अन्य जटिल नेत्र शल्य चिकित्सा को अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान 20 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई तथा उन्हें पोषण किट वितरित किए गए। इस मौके पर बिजनेस यूनिट हेड, एचयूआरएल के बिजनेस यूनिट हेड अखिलेन्द्र सिंह, सीएसआर के चमन जग्गी, एचआर संत सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. धर्मेन्द्र, डॉ. राम कुमार, डॉ. पंकज सोनी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें