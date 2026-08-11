वन विभाग के चौतरफा बिछाए जाल में नहीं फंस रहा बाघ
मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने पर वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए सुरक्षा के उपाय किए हैं। महिला की मौत के बाद से विभाग ने इलाके में कई पिंजरे, ड्रोन और कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन संघर्ष जारी है।
सल्ट। मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर घटनाओं के बाद वन विभाग की मशक्कत जारी है। विभाग की ओर से बाघ को पकड़ने के लिए चौतरफा जाल बिछाया गया है। इसके बाद भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। डभरा सौराल में महिला की मौत के बाद से वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों के पगमार्क और हर गतिविधि को ट्रैक कर रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में छह पिंजरे, दो हाई-टेक ड्रोन, दो लाइव कैमरे और 29 कैमरा ट्रैप स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गश्ती टीमों को सुरक्षा के लिए छह एनाइडर, पांच फॉक्स लाइट, राइफल और गांधी बंदूक जैसे जरूरी उपकरणों से लैस किया गया है।
पीनाकोट के पीनाकाट गांव में भी सुरक्षा के लिए नया पिंजरा लगाया गया है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डबरा सौराल और सौराल के मुख्य पथमार्गों पर झाड़ी कटान का कार्य तेजी से चल रहा है। लाउडस्पीकर, पोस्टर और जन जागरूकता गोष्ठियों के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसके बाद भी डॉक्टरों की विशेष टीम के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्यजीव विशेषज्ञ, रामनगर वन प्रभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, रानीखेत, जौरासी, द्वाराहाट व अल्मोड़ा रेंज के हाथ खाली हैं।
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