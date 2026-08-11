Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वन विभाग के चौतरफा बिछाए जाल में नहीं फंस रहा बाघ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने पर वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए सुरक्षा के उपाय किए हैं। महिला की मौत के बाद से विभाग ने इलाके में कई पिंजरे, ड्रोन और कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन संघर्ष जारी है।

वन विभाग के चौतरफा बिछाए जाल में नहीं फंस रहा बाघ

सल्ट। मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर घटनाओं के बाद वन विभाग की मशक्कत जारी है। विभाग की ओर से बाघ को पकड़ने के लिए चौतरफा जाल बिछाया गया है। इसके बाद भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। डभरा सौराल में महिला की मौत के बाद से वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों के पगमार्क और हर गतिविधि को ट्रैक कर रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में छह पिंजरे, दो हाई-टेक ड्रोन, दो लाइव कैमरे और 29 कैमरा ट्रैप स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गश्ती टीमों को सुरक्षा के लिए छह एनाइडर, पांच फॉक्स लाइट, राइफल और गांधी बंदूक जैसे जरूरी उपकरणों से लैस किया गया है।

ये भी पढ़ें:वन विभाग के चौतरफा बिछाए जाल में नहीं फंस रहा बाघ

पीनाकोट के पीनाकाट गांव में भी सुरक्षा के लिए नया पिंजरा लगाया गया है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डबरा सौराल और सौराल के मुख्य पथमार्गों पर झाड़ी कटान का कार्य तेजी से चल रहा है। लाउडस्पीकर, पोस्टर और जन जागरूकता गोष्ठियों के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसके बाद भी डॉक्टरों की विशेष टीम के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्यजीव विशेषज्ञ, रामनगर वन प्रभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, रानीखेत, जौरासी, द्वाराहाट व अल्मोड़ा रेंज के हाथ खाली हैं।

ये भी पढ़ें:बाघ का नहीं लगा सुराग, निगरानी को बढ़ाए ट्रैप कैमरे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।