मानव तस्कर के चंगुल से लड़की मुक्त,एक गिरफ्तार

भारत-नेपाल की खुली सीमा पर मानव तस्करी के खिलाफ एक अभियान के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक 16 वर्षीय भारतीय लड़की को तस्कर से मुक्त कराया। आरोपी, सेराज देवान, को गिरफ्तार किया गया। लड़की को एक माह पहले फेसबुक पर संपर्क कर तस्कर ने बुलाया था। पुलिस ने कार्यवाही की है।

रक्सौल, । भारत-नेपाल की खुली सीमा पर मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी 47 बटालियन की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर एवं स्वच्छ रक्सौल संस्था की संयुक्त सतर्कता से मानव तस्करी की एक गंभीर साजिश को विफल कर दिया गया। संयुक्त टीम ने मैत्री ब्रिज पर मंगलवार शाम नियमित जांच एवं निगरानी के दौरान एक 16 वर्षीय एक भारतीय नाबालिग लड़की को एक तस्कर के चंगुल से सुरक्षित मुक्त करके नेपाल के एक युवक को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सेराज देवान 22 रौतहट जिला नेपाल निवासी के रूप में हुई है। उसके साथ मौजूद नाबालिग लड़की बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने लड़की को अपना रिश्तेदार बताया, लेकिन एएचटीयू की विशेषज्ञ टीम की गहन पूछताछ और काउंसिलिंग में उसका दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ।

फेसबुक से शुरू हुई साजिश: जांच में सामने आया कि लगभग एक माह पहले आरोपी ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से नाबालिग से संपर्क किया था। धीरे-धीरे उसने दोस्ती बढ़ाई और प्रेम संबंध का झूठा विश्वास दिलाकर उसका भरोसा जीत लिया था।

नाबालिग के निजी एवं आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उन्हीं फोटो और वीडियो के आधार पर नाबालिग पर मानसिक दबाव बनाया और शादी का झांसा देकर उसे मुजफ्फरपुर बुला लिया।पंजाब से मुजफ्फरपुर पहुंची नाबालिग।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग अपने माता-पिता के साथ पंजाब के जालंधर में रह रही थी, जहां उसके माता-पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं। आरोपी के बहकावे में आकर वह बिना किसी को बताए ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंच गई। वहां आरोपी पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसे लेकर नेपाल जाने की तैयारी में था।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शादी के नाम पर लड़की को नेपाल ले जा रहा था। फर्जी आधार कार्ड भी बरामद।

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था। वहीं, जब जांच टीम ने नाबालिग के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि वह 2 अगस्त 2026 से लापता थी और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था।

सतर्कता से बच गई एक मासूम की जिंदगी इसकी पुष्टि आज हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने की. उन्होंने बताया कि इस दिलसिले में स्वच्छ रक्सौल संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह के आवेदन पर हरैया थाना कांड संख्या 111/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस अभियान में एएचटीयू एवं 47वीं वाहिनी एसएसबी के सहायक उपनिरीक्षक खेमराज, हवलदार अरविंद द्विवेदी, महिला सिपाही साधना सिन्हा एवं महिला सिपाही श्रीदेवी शामिल रहे। वहीं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर से आरती कुमारी, राज गुप्ता, अभिषेक कुमार, किरण वर्मा तथा स्वच्छ रक्सौल संस्था से साबरा खातून शामिल थे। मोहन सिंह प्रभाकर 5-8-2026

फोटो -2- गिरफ्तार आरोपी के साथ टीम.