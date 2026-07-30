विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस -सीमांचल बना मानव तस्करों का सॉफ्ट टारगेट

कटिहार, एक संवाददाता। आज विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जायेगा। इस दिवस के बीच सामने आए आंकड़े बताते हैं कि सीमांचल क्षेत्र मानव तस्करों के लिए लगातार सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर तस्कर बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को नौकरी, शादी और बेहतर भविष्य का झांसा देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। कटिहार जंक्शन सहित सीमांचल के कई रेलवे स्टेशन मानव तस्करी की गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं।रेलवे सुरक्षा बल इस अपराध पर लगातार कार्रवाई कर रही है।

मानव तस्करी के मामले

कटिहार मंडल के सीनियर मंडल सुरक्षा आयुक्त संदीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2026 में जून तक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 98 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से सुरक्षित छुड़ाया गया। इनमें 63 बालक और 35 बालिकाएं शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन डिग्निटी के तहत 15 वयस्कों में 4 पुरुष और 11 महिलाएं को भी रेस्क्यू किया गया। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था 'जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन' के जिला समन्वयक मो. कैशर ने बताया कि जिले में जनवरी से अब तक मानव तस्करी के 20 से 25 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि फर्जी शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी की जा रही है, जबकि बाल मजदूरी के लिए 14 से 16 वर्ष के बच्चों को दिल्ली, केरल, कर्नाटका और गुजरात जैसे राज्यों में भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि तस्कर पहले गरीब और असहाय परिवारों को निशाना बनाते हैं। दलाल गांव-गांव जाकर परिवारों से संपर्क करते हैं और लड़कियों की शादी का झांसा देकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कई मामलों में बाहर के राज्यों से युवक आते हैं और 20 से 50 हजार रुपये देकर लड़कियों को ले जाते हैं। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाता। हाल ही में सदर प्रखंड से तीन माह की प्रसूता महिला को राहत संगठन की मदद से रेस्क्यू किया गया।संस्था के जिला समन्वयक ने बताया कि कुरसेला, आजमनगर, बारसोई, मनिहारी और अमदाबाद मानव तस्करी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र बन चुके हैं। इस वर्ष अब तक जिले में 8 मानव तस्करी के मामले दर्ज कराए गए हैं, जिनमें एक मुफस्सिल थाना, पांच कुरसेला तथा मनिहारी और अमदाबाद में एक-एक मामला शामिल है। उन्होंने दावा किया कि राहत और अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से इस वर्ष 50 से 60 मानव तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है।