सर्वोदय आश्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर मानव श्रृंखला

टड़ियावां, संवाददाता। सर्वोदय आश्रम आवासीय विद्यालय, सिकंदरपुर में रविवार को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता के उद्देश्य से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अतिथियों ने हाथों में हाथ लेकर पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। सर्वोदय आश्रम के उपाध्यक्ष एवं आदर्श इंटर कॉलेज थमरवा के पूर्व प्रधानाचार्य विजय भाई ने की। उन्होंने कहा कि गांधीजी और विनोबा भावे के विचारों पर चलकर ही प्रदूषण मुक्त, स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जन्मदिन और महापुरुषों की जयंती पर कम से कम दो पौधे लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

साथ ही नशा मुक्ति, बेटी बचाओ, भ्रष्टाचार उन्मूलन, शांति, साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने पर बल दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिकंदरपुर शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रफुल्ल अग्रवाल का पौधा एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने बच्चों को संस्थापक स्वर्गीय रमेश भाई पर्यावरण वाटिका के पौधों की देखभाल के लिए समूह बनाकर नियमित रूप से पानी देने की प्रेरणा दी। मानव श्रृंखला के दौरान रमेश कुमार रंजन, रवि शर्मा, विजय श्रीवास्तव, सीमा सिंह, महेश्वरी वर्मा, प्रधानाचार्य उषा वर्मा, अन्नू मित्तल एवं सीमा उपाध्याय ने भी अपने विचार रखे। छात्राओं ने हाथों में हाथ लेकर राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों एवं विद्यार्थियों ने सर्वोदय आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय रमेश भाई पर्यावरण वाटिका में फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया। अंत में सर्वोदय आश्रम के उपनिदेशक बृजेश कुमार सक्सेना एवं वरिष्ठ प्रबंधक रमेश कुमार रंजन ने अतिथियों को गीता, प्रवचन पुस्तक तथा तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रवि शर्मा एवं चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत करते हुए किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन उपनिदेशक बृजेश कुमार सक्सेना ने दिया।