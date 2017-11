एचटी लीडरशिप समिट Live: PM मोदी पहुंचे समारोह में

पीएम नरेंद्र मोदी आज हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के 15वें संस्करण का उद्धाटन करेंगे। इस मंच पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला विश्व पटल पर भारत के उदय पर अपना नजरिया पेश करेंगे। इस साल समिट का थीम है- भारत का परिवर्तनीय उदय।

इस समिट का आयोजन गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) जैसे सुधारों के बीच और मूडीज के द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाए जाने के पृष्ठभूमि के बीच किया जा रहा है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से राजनयिक जीत में तब्दीली मिली है जिससे भू-राजनीति के पारंपरिक समीकरण बदल रहे हैं।

पिछले 14 सालों से यह समिट विभिन्न बदलावकारी विचारों का मंच रहा है। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी मंच से सार्क देशों के लिए एक करंसी का विचार दिया था। साल 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड-ईवन लागू करने की घोषणा की थी।

लाइव अपडेट्स

9:35 AM- पीएम मोदी समारोह में पहुंचे, एचटी मीडिया की चेयरपर्सन शोभना भरतिया ने किया उनका स्वागत

9: 30 AM- आज सेशन के आखिरी सत्र में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने विचार रखेंगे, पिछले साल बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपने विचार रखे थे

8: 45 AM- इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि शिरकत करने वाले हैं

8: 30 AM- सम्मेलन में शिरकत करने की जानकारी पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी

At 9:30 AM this morning, will address the Hindustan Times Leadership Summit on the theme, 'The Irreversible Rise of India.' You can watch the speech here. https://t.co/aGxemoOQY4 @htTweets #HTLS2017