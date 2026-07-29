एचआर लीडर्स मीट, शिक्षा-उद्योग समन्वय पर जोर
कलियर, संवाददाता। हरिद्वार विश्वविद्यालय की ओर से भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (बीआईए) एवं सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड (एसएमएयू) के सहय
कलियर, संवाददाता। हरिद्वार विश्वविद्यालय की ओर से भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से एचआर लीडर्स मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर छात्रों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण के नए अवसर विकसित करना रहा।
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