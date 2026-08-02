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एचआर मीट में उद्योगों ने दिखाई रुचि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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हरिद्वार विश्वविद्यालय ने दिल्ली के क्राउन प्लाजा में एचआर लीडर्स मीट-2026 का आयोजन किया। 24 कंपनियों के 32 एचआर प्रमुखों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास के अवसर बढ़ाना था। कई कंपनियों ने भविष्य में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने में रुचि दिखाई।

एचआर मीट में उद्योगों ने दिखाई रुचि

हरिद्वार विश्वविद्यालय, रुड़की के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की ओर से दिल्ली के मयूर विहार स्थित क्राउन प्लाजा में एचआर लीडर्स मीट-2026 (दिल्ली चैप्टर) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 24 से अधिक कंपनियों के 32 वरिष्ठ एचआर प्रमुखों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाकर विद्यार्थियों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास के अवसर पर बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में कोफोरज, टेक महिंद्रा, जिंदल ग्रुप, हाईस्प्रिंग इंडिया लिमिटेड, केपीएमजी डिलीवरी नेटवर्क इंडिया, विबकुल सॉफ्टवेयर, वाइल्डनेस और ईस्टर्न सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और उद्योग-अकादमिक सहयोग की योजनाओं पर प्रस्तुति दी गई।

उद्योग विशेषज्ञों ने लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, पेड इंटर्नशिप और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया। कई कंपनियों ने विश्वविद्यालय के साथ भविष्य में कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करने में रुचि जताई।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष नमन बंसल, प्रो वाइस चांसलर प्रो. डॉ. आदेश आर्य तथा प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रबंधक प्रज्वल चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया।

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