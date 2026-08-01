सीएमओ ने दिए शत-प्रतिशत टीकाकरण के निर्देश
बलरामपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में एचपीवी टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने टीकाकरण व्यवस्था, पंजीकरण और वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच की। 36 किशोरियों को टीका लगाया गया। उन्होंने सभी पात्र किशोरियों का समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने और अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
बलरामपुर, संवाददाता। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में आयोजित एचपीवी टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था, लाभार्थियों के पंजीकरण तथा वैक्सीन की गुणवत्ता संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के समय तक एएनएम प्रियंका और रेखा द्वारा 36 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। सीएमओ ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. चंद्र प्रकाश को निर्देश दिए कि सभी पात्र किशोरियों का समयबद्ध व शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व और सर्वाइकल कैंसर से बचाव में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया।
डॉ. रस्तोगी ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजना का लाभ गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।
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