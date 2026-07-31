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एचपीवी वैक्सीनेशन का सीएमओ ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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शहर के एक स्कूल में एचपीवी वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का निरीक्षण करते सीएमओ डॉ. विकास शर्मा।

एचपीवी वैक्सीनेशन का सीएमओ ने किया निरीक्षण

बदायूं, संवाददाता। शहर में एचपीवी वैक्सीनेशन का सीएमओ ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने वैक्सीनेशन में लगीं महिला स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि 14 साल तक की सभी बच्चियों को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली एचपीवी वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 286 बूथ बनाए गए हैं। यहां पर 14 साल तक की बच्चियों को एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाए जाने का प्रचार प्रसार किया था।

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जिले को 38 हजार से ज्यादा वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मिला है।शहर के पार्वती कन्या इंटर कॉलेज में बच्चियों को लगाई जा रही वैक्सीन का निरीक्षण किया। सीएमओ डॉ. विकास शर्मा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचे और सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण का जायजा लिया। इस दौरान सीएमओ ने कहा कि वैक्सीनेशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

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