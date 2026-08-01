डीएम ने एचपीवी टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ, बेटियों का टीकाकरण कराने की अपील
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, घूरन तलैया में एचपीवी टीकाकरण अभियान का फीता काटकर शुभारंभ करते डीएम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य ।शाहजहांपुर। सर्वाइकल कैं
शाहजहांपुर। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, घूरन तलैया में शुक्रवार को एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। डीएम ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने अभिभावकों से 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष की आयु पूरी न करने वाली सभी बालिकाओं का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में अब तक 8,032 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
पहले यह वैक्सीन केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध थी, लेकिन अब जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने अभिभावकों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।टीकाकरण टीम में डॉ. रोशनी सक्सेना, एएनएम सलोनी मिश्रा, एएनएम ममता देवी और एएनएम नेहा शुक्ला ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी.पी. श्रीवास्तव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहम्मद आसिफ तथा डब्ल्यूएचओ की डॉ. आकांक्षा यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें