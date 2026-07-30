Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

165 छात्राओं को लगा एचपीवी का टीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

कुंडा में कृपालु बालिका इंटर कॉलेज में सीएचसी की स्वास्थ्य टीम ने 165 छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई। यह अभियान सवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानाचार्य सीमा ने अभिवावकों से समय पर टीकाकरण कराने की अपील की।

165 छात्राओं को लगा एचपीवी का टीका

कुंडा, संवाददाता। कृपालु बालिका इंटर कॉलेज कुंडा में गुरुवार को सीएचसी कुंडा की स्वास्थ्य टीम सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजीव त्रिपाठी के निर्देशन में पहुंची। बीपीसीएम आशीष ददुबे की अगुवाई में एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान चला। सीएचसी की स्वास्थ्य टीम ने 165 छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाकर सवाईकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अभियान के संचालन और समन्वय में बालिकाओं की टीकाकरण किया गया। अभियान के दौरान कृपालु इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सीमा ने छात्राओं को एचपीवी टीके के बारे में जागरुक करते हुए छात्राओं और अभिवावकों को समय पर टीकाकरण कराए जाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: विद्यालयों में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।