सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है एचपीवी टीका: सीएमओ
बलरामपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने 14 वर्ष आयु की बेटियों के एचपीवी टीकाकरण के लिए अपील की। यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित उपाय है और सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। अभिभावकों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया।
बलरामपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने जिले वासियों से 14 वर्ष आयु की पात्र बेटियों का एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण समय पर कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी और सुरक्षित माध्यम है। केन्द्र व प्रदेश सरकार की ओर से यह टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएमओ डॉ मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि टीकाकरण से पहले बच्ची को हल्का एवं पौष्टिक भोजन कराएं, उसे मानसिक रूप से सहज रखें और टीका लगने के बाद कम से कम 30 मिनट तक स्वास्थ्य केंद्र पर निगरानी में रखें।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद हल्का दर्द, सूजन या थकान जैसे सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जो कुछ समय बाद स्वतः ठीक हो जाते हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एचपीवी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सीएमओ ने अभिभावकों से किसी भी अफवाह या भ्रांति पर ध्यान न देने और अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराकर उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की अपील की।
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