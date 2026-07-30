Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है एचपीवी टीका: सीएमओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

बलरामपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने 14 वर्ष आयु की बेटियों के एचपीवी टीकाकरण के लिए अपील की। यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित उपाय है और सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। अभिभावकों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है एचपीवी टीका: सीएमओ

बलरामपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने जिले वासियों से 14 वर्ष आयु की पात्र बेटियों का एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण समय पर कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी और सुरक्षित माध्यम है। केन्द्र व प्रदेश सरकार की ओर से यह टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएमओ डॉ मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि टीकाकरण से पहले बच्ची को हल्का एवं पौष्टिक भोजन कराएं, उसे मानसिक रूप से सहज रखें और टीका लगने के बाद कम से कम 30 मिनट तक स्वास्थ्य केंद्र पर निगरानी में रखें।

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद हल्का दर्द, सूजन या थकान जैसे सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जो कुछ समय बाद स्वतः ठीक हो जाते हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एचपीवी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सीएमओ ने अभिभावकों से किसी भी अफवाह या भ्रांति पर ध्यान न देने और अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराकर उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की अपील की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।